MARS BLEU – Ville de Limoges Place de la Motte, 12 mars 2022, Limoges.

MARS BLEU – Ville de Limoges

Place de la Motte, le samedi 12 mars à 10:00

**Manifestation grand public** **Place de la Motte le samedi 12 mars de 10h à 16h :** ce temps fort rassemble les partenaires de la Ligue contre le cancer, La Marguerite et 6 associations sportives. La Ville de Limoges accompagne ainsi des actions de mobilisation pour informer sur le dépistage mais aussi sur l’importance de la pratique d’une activité physique régulière et d’une alimentation saine pour réduire le risque de cancer colorectal. **Les stands :** * La Ligue contre le Cancer : Vélo smoothie (pédalez et préparez votre propre smoothie) et découverte d’un colon grâce aux casques virtuels. * ADPS santé, l’Association de Prévoyance Santé : présentation de l’association et animation * La Marguerite : L’association de patients et de prévention en santé propose une animation autour du sucre * Limousin sport santé : présentation de l’association et de ses actions * Rondisport 87 : initiation danse avec flashmob en finalité * Comité départemental de rugby : initiations et démonstration du rugby touché * Limoges Football : initiations et démonstrations de walking foot * Comité départemental de cyclisme : initiation avec home trainer * Comité départemental de pétanque et de boule lyonnaise : animations avec boules adaptées * Un bar à soupe : Les restaurateurs Philippe Redon et Didier Palard pour le restaurant Le Cheverny soutiennent cet évènement et offrent une délicieuse soupe de saison sur le temps du midi. **Tarif : Gratuit** **Un quiz sera organisé par la Ligue contre le Cancer et ADPS avec de supers lots à gagner !!!**

gratuit

La prévention par la pratique sportive, un rendez-vous à ne pas manquer !

Place de la Motte 87000 limoges Limoges Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T16:00:00