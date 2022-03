Mars bleu – Vide dressing Pujols Pujols Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

2022-03-19 10:00:00 – 2022-03-19 18:00:00

Pujols Lot-et-Garonne Pujols Mars bleu – Mobilisation contre le cancer colorectal.

Mars bleu – Mobilisation contre le cancer colorectal.

Le Comité de Cancérologie 47 organise un Vide Dressing, le samedi 19 mars sur le parking U Express à Pujols.

+33 7 57 41 56 52

Le Comité de Cancérologie 47

