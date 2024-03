Mars bleu : un mois pour promouvoir le dépistage du cancer colorectal, samedi 2 mars 2024.

Du samedi 02 mars 2024 au samedi 30 mars 2024 :

.Public adultes. gratuit

Chaque année, la campagne « Mars Bleu » informe le grand public sur les bénéfices du dépistage du cancer colorectal, du 1er au 31 mars. Retrouvez les actions proposées à cette occasion.

Le cancer du côlon est le deuxième cancer le plus meurtrier en France, derrière le cancer du poumon et devant le cancer du sein. Chaque année, il touche plus de 43 000 personnes et cause environ 17 000 décès. Si ces cancers sont en partie évitables par la connaissance des facteurs de risques, ils restent un problème important de santé publique par leurs fréquences et leur gravité.

En Île-de-France, il est responsable chaque année de plus de 2 230 décès.

Le cancer colorectal peut pourtant être guéri dans 90 % des cas lorsqu’il est détecté à un stade précoce.

Où et comment s’informer en mars ?

Le mois de mars est marqué, chaque année, par la promotion du dépistage du cancer colorectal. La Ville de Paris et ses partenaires organisent plusieurs

actions de sensibilisation et de dépistage dans de nombreux arrondissements.

Le 1 mars, de 10h à 15h : Stand d’information et kit de dépistage proposés place Monge dans le 5ème arrondissement

: Stand d’information et kit de dépistage proposés place Monge dans le 5ème arrondissement Le 7 mars de 14h à 18 h : Formation des professionnels de santé au DO

Formation des professionnels de santé au DO Le 9 mars, de 10 h à 15 h : Stand d’information et kit de dépistage proposés place Saint-Médard dans le 5ème arrondissement

: Stand d’information et kit de dépistage proposés place Saint-Médard dans le 5ème arrondissement Le 13 mars de 10h à 17h : Stand d’information et kit de dépistage proposés à PSA Bastille dans le 12ème arrondissement

Stand d’information et kit de dépistage proposés à PSA Bastille dans le 12ème arrondissement Les 19, 29 et 24 mars, de 10h à 17h : Stand d’information et de sensibilisation à l’hôpital des peupliers dans le 13ème arrondissement

Stand d’information et de sensibilisation à l’hôpital des peupliers dans le 13ème arrondissement Le 27 mars : Stand d’information et de sensibilisation à ESI La maison dans le jardin dans le 12ème

Plusieurs arrondissements.

Contact :

AdobeStock Mars bleu