MARS BLEU – SAINT LOUIS DE GONZAGUE Gymnase Jean Le Bail Le Mas Blanc Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Le Mas Blanc

MARS BLEU – SAINT LOUIS DE GONZAGUE Gymnase Jean Le Bail, 2 mars 2022, Le Mas Blanc. MARS BLEU – SAINT LOUIS DE GONZAGUE

du mercredi 2 mars au mercredi 30 mars à Gymnase Jean Le Bail

* **Mercredi 2, 9, 16, 23 et 30 mars 2022 – de 20h à 21h** : * Gym form Fitness Zumba – Gymnase Jean Le Bail (11 rue jean le Bail, Limoges). ” Gymnase Jean Le Bail : Gym, fitness, zumba, pilate Gymnase Jean Le Bail 11 rue jean le Bail, Limoges Le Mas Blanc Val de l’Aurence Nord Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T20:00:00 2022-03-02T21:00:00;2022-03-09T20:00:00 2022-03-09T21:00:00;2022-03-16T20:00:00 2022-03-16T21:00:00;2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T21:00:00;2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Le Mas Blanc Autres Lieu Gymnase Jean Le Bail Adresse 11 rue jean le Bail, Limoges Ville Le Mas Blanc lieuville Gymnase Jean Le Bail Le Mas Blanc Departement Haute-Vienne

Gymnase Jean Le Bail Le Mas Blanc Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-mas-blanc/

MARS BLEU – SAINT LOUIS DE GONZAGUE Gymnase Jean Le Bail 2022-03-02 was last modified: by MARS BLEU – SAINT LOUIS DE GONZAGUE Gymnase Jean Le Bail Gymnase Jean Le Bail 2 mars 2022 Gymnase Jean Le Bail Le Mas Blanc Le Mas Blanc

Le Mas Blanc Haute-Vienne