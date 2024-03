Mars Bleu randonnée pour le dépistage du cancer colorectal Berson, samedi 30 mars 2024.

A l’occasion de mars bleu, mois dédié à la prévention et au dépistage du cancer colorectal en France, un stand d’information est installé à l’accueil de la mairie de Berson jusqu’au 31 mars. Vous pourrez y retrouver des informations de prévention, des numéros et informations utiles ainsi que le mode d’emploi du test de dépistage du cancer colorectal.

La montgolfière de sensibilisation, prêtée par le Centre de coordination du dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine, sera présente sur la commune du 25 au 30 mars.

Une marche sera proposée le samedi 30 mars par l’association de la Gymnastique Bersonnaise. Rendez-vous à 9h30 devant la mairie, Avenue de la Libération.

Pour celles et ceux qui le souhaitent, des dons pourront être récoltés en faveur du Centre de coordination du dépistage des cancers de Nouvelle-Aquitaine. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:30:00

fin : 2024-03-30

11 Avenue de la Libération

Berson 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine communication@mairieberson.fr

L’événement Mars Bleu randonnée pour le dépistage du cancer colorectal Berson a été mis à jour le 2024-03-22 par OT Blaye