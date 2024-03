MARS BLEU: RANDONNÉE CONTRE LE CANCER – LIGUE CONTRE LE CANCER Meyrueis, samedi 16 mars 2024.

MARS BLEU: RANDONNÉE CONTRE LE CANCER – LIGUE CONTRE LE CANCER Meyrueis Lozère

Le Comité Lozère de la Ligue Contre le cancer en partenariat avec la Fédération Française de Randonnée Lozère organisent cette année, dans le cadre de la Campagne Nationale Mars Bleu (prévention et promotion du dépistage des cancers colo-rectaux), des randonnées patrimoniales sur Mende, Florac, Meyrueis et Langogne.

Le Samedi 16 Mars 2024 à partir de 14h00 (Rendez-vous devant l’office de tourisme).

Une distribution de flyers d’information et un nœuds bleu seront distribué au départ.

Parcours adapté, participation 5€. 5 5 EUR.

Début : 2024-03-16 14:00:00

fin : 2024-03-16

Place Sully, Office de Tourisme

Meyrueis 48150 Lozère Occitanie cd48@ligue-cancer.net

