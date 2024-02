Mars Bleu Pontarlier, samedi 2 mars 2024.

Mars Bleu Pontarlier Doubs

Organisé par l’association Sourire et Solidarité.

Tout un mois pour parler du dépistage colorectal… Ne faites pas l’autruche et venez nous informer auprès des stands de divers professionnels… Et pour les plus petits des stands où se divertir… Et attention, le colon géant gonflable va venir à Pontarlier !!! Nous vous attendons nombreux… En bleu ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-31 17:00:00

Théâtre Bernard Blier Salle Toussaint Louverture

Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté theatrepicure@yahoo.fr

L’événement Mars Bleu Pontarlier a été mis à jour le 2024-01-30 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS