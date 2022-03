MARS BLEU – PHOENIX ATTITUDE Association Phoenix attitude Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

MARS BLEU – PHOENIX ATTITUDE Association Phoenix attitude, 7 mars 2022, Limoges. MARS BLEU – PHOENIX ATTITUDE

du lundi 7 mars au lundi 4 avril à Association Phoenix attitude

* **Evaluation de la condition physique** (protocole Eurofit) _**Mercredi 02 de 10 h à 16 h**_ (par créneaux de 1 h) – * Gratuit mais sur inscription Animateur : Simon TERRADE, Iris équilibre Lieu : dans les locaux de l’association * **Atelier cuisine santé Vendredi 04 de 10 h à 14 h** * Gratuit mais sur inscription Animateur : Victoria PAPOUNEAU, diététicienne Lieu : dans les locaux de l’association * **Journée Portes ouvertes Lundi 07 de 10 h à 17 h** Visite des locaux, rencontre avec les membres de l’équipe et des bénéficiaires, présentation de l’association et ses activités, présentation des séjours d’une semaine en Limousin pour se reconstruire après un cancer. * **Séances de gymnastique** Tous les lundis 14 h – 15 h ou 15 h 30 – 16 h 30 * Gratuit mais sur inscription Animateur : Agnès LAVAUD, masseur kinésithérapeute Lieu : dans les locaux de l’association * **Instants Propices** : une marche pour avancer dans sa vie **Tous les mardis 14 h – 15 h** * Gratuit mais sur inscription Animateur : Emmanuel Marien BERGHE Lieu : sera précisé lors de l’inscription * **Séances de détente / respiration Tous les mardis de 10 h 30 à 12 h** **Et les vendredis 17 h – 18 h 30** * Gratuit mais sur inscription Animateur : Philippe NITIGA, praticien en Shiatsu Lieu : dans les locaux de l’association **PHOENIX ATTITUDE** **11, rue La Bruyère** **87000 Limoges** **06 52 14 05 23**

gratuit

Santé Association Phoenix attitude 11 Rue la Bruyère, 87100 Limoges Limoges Le Vigenal Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T14:00:00 2022-03-07T15:00:00;2022-03-07T15:30:00 2022-03-07T16:30:00;2022-03-08T10:30:00 2022-03-08T12:00:00;2022-03-08T14:00:00 2022-03-08T15:00:00;2022-03-11T17:00:00 2022-03-11T18:30:00;2022-03-14T14:00:00 2022-03-14T15:00:00;2022-03-14T15:30:00 2022-03-14T16:30:00;2022-03-15T10:30:00 2022-03-15T12:00:00;2022-03-15T14:00:00 2022-03-15T15:00:00;2022-03-18T17:00:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-21T14:00:00 2022-03-21T15:00:00;2022-03-21T15:30:00 2022-03-21T16:30:00;2022-03-22T10:30:00 2022-03-22T12:00:00;2022-03-22T14:00:00 2022-03-22T15:00:00;2022-03-25T17:00:00 2022-03-25T18:30:00;2022-03-28T14:00:00 2022-03-28T15:00:00;2022-03-28T15:30:00 2022-03-28T16:30:00;2022-03-29T10:30:00 2022-03-29T12:00:00;2022-03-29T14:00:00 2022-03-29T15:00:00;2022-04-04T15:30:00 2022-04-04T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Association Phoenix attitude Adresse 11 Rue la Bruyère, 87100 Limoges Ville Limoges lieuville Association Phoenix attitude Limoges Departement Haute-Vienne

Association Phoenix attitude Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

MARS BLEU – PHOENIX ATTITUDE Association Phoenix attitude 2022-03-07 was last modified: by MARS BLEU – PHOENIX ATTITUDE Association Phoenix attitude Association Phoenix attitude 7 mars 2022 Association Phoenix attitude Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne