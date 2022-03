MARS BLEU – Myrmidons Taekwondo Club Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges, le mardi 15 mars à 19:30

**Cours gratuits et exercices physiques et sportifs :** * Le 1er mars de 19h30 à 21h (3 rue du Mas Bilier, Landouge), * le 5 mars de 15h à 16h30 (7 rue Croix Buchilien, Limoges) * le 15 mars de 19h30 à 21h (3 rue du Mas Bilier, Landouge).”

gratuit

Taekwondo Limoges square Jacques Chirac Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T19:30:00 2022-03-15T21:00:00

