Mars bleu Canto-Perdrix Martigues, dimanche 17 mars 2024.

Mars bleu Canto-Perdrix Martigues Bouches-du-Rhône

Une course organisée par le Rotary Club Martigues Étang de Berre pour une bonne cause. Mars bleu, c’est le mois de promotion du dépistage du cancer colorectal. Don possible.Sportifs

Une course et une marche au parc Julien Olive à Martigues dont l’inscription est totalement gratuite. La sensibilisation est e mise avec pour partenaires le centre hospitalier de Martigues et les hôpitaux de Provence.

Réalisez un maximum de kilomètres pour le dépistage du côlon. Le parcours se situe autour du stade Julien Olive. Inscriptions ouvertes à tous.



Avec ses 42 000 nouveaux cas déclarés chaque année, le cancer colorectal est non seulement l’un des plus fréquents mais aussi le 2ème cancer le plus meurtrier tous sexes confondus.

Compte tenu de son importance, chacun gagnerait à mieux le connaitre.



Le pronostic est lié au stade de développement du cancer plus le cancer est petit et circonscrit, plus le traitement est simple et plus les chances de guérison sont grandes.Dépisté à temps, le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 12:00:00

Canto-Perdrix Avenue Julien Olive

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mars.bleu.martigues@gmail.com

L’événement Mars bleu Martigues a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme de Martigues