Mars Bleu : marches pour le dépistage du cancer colorectal Berson, 19 mars 2022, Berson. Mars Bleu : marches pour le dépistage du cancer colorectal Berson

2022-03-19 09:30:00 – 2022-03-19

Berson Gironde Berson EUR Habillez-vous en bleu et venez participer à une marche dans le cadre de Mars Bleu, pour le dépistage du cancer colorectal. Le départ aura lieu au foyer rural à 9h30. Deux parcours sont proposés en partenariat avec l’association Gymnastique Bersonnaise :

– une marche classique de 6-7 km

– une marche nordique de 10-11 km (prêt de bâtons de marche, suivant le stock disponible). La mongolfière de la sensibilisation se pose à Berson du 15 au 19 mars.

+33 5 57 64 35 04

