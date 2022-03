MARS BLEU – LIMOGES PHENIX FOOTBALL AMERICAIN Complexe sportif de la Basse Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

MARS BLEU – LIMOGES PHENIX FOOTBALL AMERICAIN Complexe sportif de la Basse, 7 mars 2022, Limoges. MARS BLEU – LIMOGES PHENIX FOOTBALL AMERICAIN

du lundi 7 mars au lundi 28 mars à Complexe sportif de la Basse

Initiation à la pratique du flag football (dérivé du football américain sans contact) tous les lundis et jeudis **17h30 – 19h**

gratuit

MARS BLEU – LIMOGES PHENIX FOOTBALL AMERICAIN Complexe sportif de la Basse rue Bill Coleman , 87100 Limoges Limoges Ester Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T17:30:00 2022-03-07T19:00:00;2022-03-10T17:30:00 2022-03-10T19:00:00;2022-03-14T17:30:00 2022-03-14T19:00:00;2022-03-17T17:30:00 2022-03-17T19:00:00;2022-03-21T17:30:00 2022-03-21T19:00:00;2022-03-24T17:30:00 2022-03-24T19:00:00;2022-03-28T17:30:00 2022-03-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Complexe sportif de la Basse Adresse rue Bill Coleman , 87100 Limoges Ville Limoges lieuville Complexe sportif de la Basse Limoges Departement Haute-Vienne

Complexe sportif de la Basse Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

MARS BLEU – LIMOGES PHENIX FOOTBALL AMERICAIN Complexe sportif de la Basse 2022-03-07 was last modified: by MARS BLEU – LIMOGES PHENIX FOOTBALL AMERICAIN Complexe sportif de la Basse Complexe sportif de la Basse 7 mars 2022 Complexe sportif de la Basse Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne