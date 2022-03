MARS BLEU – LIMOGES ABC en Limousin Salle Municipale des Sœurs de la Rivière Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

MARS BLEU – LIMOGES ABC en Limousin Salle Municipale des Sœurs de la Rivière, 13 mars 2022, Limoges. MARS BLEU – LIMOGES ABC en Limousin

du dimanche 13 mars au dimanche 27 mars à Salle Municipale des Sœurs de la Rivière

**Tous les dimanches de 9h à 10h30** * Séances de Basket Santé à la Salle municipale des Sœurs-de-la-Rivière à Limoges avec un coach référent. Le Basket Santé est une pratique mixte et intergénérationnelle, composante du Plan national Sport Santé Bien-Etre.

gratuit

MARS BLEU – LIMOGES ABC en Limousin Salle Municipale des Sœurs de la Rivière 3 Bis Rue des Sœurs de la Rivière, 87000 Limoges Limoges Les Portes Ferrées Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T09:00:00 2022-03-13T10:30:00;2022-03-20T09:00:00 2022-03-20T10:30:00;2022-03-27T09:00:00 2022-03-27T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Salle Municipale des Sœurs de la Rivière Adresse 3 Bis Rue des Sœurs de la Rivière, 87000 Limoges Ville Limoges lieuville Salle Municipale des Sœurs de la Rivière Limoges Departement Haute-Vienne

Salle Municipale des Sœurs de la Rivière Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

MARS BLEU – LIMOGES ABC en Limousin Salle Municipale des Sœurs de la Rivière 2022-03-13 was last modified: by MARS BLEU – LIMOGES ABC en Limousin Salle Municipale des Sœurs de la Rivière Salle Municipale des Sœurs de la Rivière 13 mars 2022 Limoges Salle Municipale des Sœurs de la Rivière Limoges

Limoges Haute-Vienne