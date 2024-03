Mars Bleu : le dépistage ça peut vous sauver la vie ! Rue du stade – 33720 Landiras Landiras, samedi 30 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T15:00:00+01:00 – 2024-03-30T17:00:00+01:00

Les Elus du canton La Brède – Les Landes des Graves organisent une marche de 5 km :

le samedi 30 mars à 15 h à Landiras.

Une participation de 2 euros sera demandée et les fonds seront reversés au Comité de Prévention Dépistage des Cancers.

Cette action de dépistage est également menée avec l’appui des pharmacies du secteur et notamment M. TERRAZA, pharmacien à Landiras.

Le cancer colorectal fait partie des cancers les plus fréquents (3ème rang chez l’homme et 2ème chez la femme) et représente la 2ème cause de décès par cancer. Le cancer colorectal se guérit dans 9 cas sur 10.

Le dépistage s’adresse à toutes les personnes âgées de 50 à 74 ans qui ne présentent ni symptômes, ni antécédents personnels ou familiaux de polype, de cancer ou de maladie touchant le côlon ou le rectum, ni facteurs de risque particuliers.

Le dépistage permet de détecter un cancer à un stade très précoce pour augmenter les chances de guérison.

