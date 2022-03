MARS BLEU : Hôpital Saint Vincent de Paul, 30 mars 2022, .

### Le GHICL se mobilise et organise une journée d’animations et de sensibilisation aux cancers colorectaux, à l’Hôpital Saint Vincent de Paul. **Lancée chaque année au mois de mars, la campagne Mars Bleu – initiée par la Ligue contre le Cancer, se fixe pour objectif de sensibiliser le grand public au dépistage du cancer colorectal et plus globalement d’évoquer la prévention de tous les cancers.** **Ainsi, les professionnels de l’Hôpital Saint-Vincent de Paul s’associent à l’opération et se mobilisent cette année encore pour proposer aux patients, famille et visiteurs une journée d’animations concoctée par les services de chirurgie viscérale, onco-hématologie et le Centre de Coordination en Cancérologie Lille Flandre lys Cambrésis – le mercredi 30 mars 2022 de 10h à 16h.** **AU PROGRAMME :** Sensibilisation au dépistage du cancer colorectal – toute la journée : Présentation du kit de dépistage, explication et remise de documentation Sensibilisation à la Nutrition – toute la journée : Présence d’une diététicienne pour informer les visiteurs et patients des bénéfices et des risques sur les cancers en lien avec l’alimentation Sensibilisation à l’Activité Physique Adaptée – 14h à 16h : Présentation des bonnes pratiques de l’Activité Physique Adaptée réalisées par un enseignant en APA La mise en place d’une cabine-photos – toute la journée : Chaque visiteur pourra réaliser une photo avec les accessoires « Mars Bleu » pour acter son engagement de sensibiliser autour d’eux, ou plus encore : de se faire dépister s’ils correspondent à la cible des 50/74 ans ! La possibilité de remporter une corbeille de fruits et légumes – Fin du stand : Chaque visiteur pourra transmettre ses coordonnées après avoir répondu à une question et espérer être tiré au sort ! **Distribution de goodies sur le stand toute la journée et une surprise en fin de journée de la part de nos soignants !**

