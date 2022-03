MARS BLEU – EPGV APA 87 CCM Jean Moulin Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

MARS BLEU – EPGV APA 87 CCM Jean Moulin, 7 mars 2022, Limoges. MARS BLEU – EPGV APA 87

du lundi 7 mars au lundi 25 avril à CCM Jean Moulin

Journées portes ouvertes pendant le mois de mars : Séances gratuites de découverte de la pratique sportive adaptée pour les personnes post cancer * **CCM Jean Moulin, 76 rue des Sagnes, Limoges : lundi, séance de gym douce post cancer, 14H30-15H30** * **Plaine des jeux de saint Lazare, Limoges : jeudi, séance de marche avec bâtons, 10H00-11H00** (bâtons fournis)

gratuit

Journées portes ouvertes pendant le mois de mars CCM Jean Moulin 76 Rue des Sagnes, 87280 Limoges Limoges Beaubreuil Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T14:30:00 2022-03-07T15:00:00;2022-03-14T14:30:00 2022-03-14T15:00:00;2022-03-21T14:30:00 2022-03-21T15:00:00;2022-03-28T14:30:00 2022-03-28T15:00:00;2022-04-04T14:30:00 2022-04-04T15:00:00;2022-04-11T14:30:00 2022-04-11T15:00:00;2022-04-18T14:30:00 2022-04-18T15:00:00;2022-04-25T14:30:00 2022-04-25T15:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu CCM Jean Moulin Adresse 76 Rue des Sagnes, 87280 Limoges Ville Limoges lieuville CCM Jean Moulin Limoges Departement Haute-Vienne

CCM Jean Moulin Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

MARS BLEU – EPGV APA 87 CCM Jean Moulin 2022-03-07 was last modified: by MARS BLEU – EPGV APA 87 CCM Jean Moulin CCM Jean Moulin 7 mars 2022 CCM Jean Moulin Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne