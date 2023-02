Mars bleu en Amikuze : Ciné-débat « Médecin de campagne » Rue Jean Urruty Saint-Palais Saint-Palais Catégories d’Évènement: Pyrénées-Atlantiques

Pyrenees-Atlantiques Saint-Palais Ciné-débat avec la projection du film « Médecin de campagne ».

Dans le cadre de mars bleu, mois dédié à la prévention du cancer colorectal, la Maison de Santé Pluridisciplinaire Amikuze Oztibarre s’associe au Groupement Hospitalier Territorial, aux infirmières Asalée, à la Maison Sport Santé, à la CPAM, à la Ligue contre le cancer, à la commune de St Palais et à l’Union Commerciale d’Amikuze afin de mener des actions de prévention. Ciné-débat avec la projection du film « Médecin de campagne ».

