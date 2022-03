Mars bleu – CSM Limoges Gymnase des CSM, Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Mars bleu – CSM Limoges

du mardi 8 mars au jeudi 31 mars

du mardi 8 mars au jeudi 31 mars à Gymnase des CSM,

Pratique gratuite en Mars 2022 de la Gym douce (Gym Form’ détente) **Mardi et Jeudi de 10h à 11h.** Gymnase des CSM, 14 rue Ventenat, 87000 Limoges.

Gymnase des CSM, 14 rue Ventenat, 87000 Limoges.

2022-03-08T10:00:00 2022-03-08T11:00:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T11:00:00;2022-03-15T10:00:00 2022-03-15T11:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T11:00:00;2022-03-22T10:00:00 2022-03-22T11:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T11:00:00;2022-03-29T10:00:00 2022-03-29T11:00:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T11:00:00

Catégories d'évènement: Haute-Vienne, Limoges
Lieu Gymnase des CSM,
Adresse 14 rue Ventenat, 87000 Limoges.
Ville Limoges

