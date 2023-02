Mars bleu Canto-Perdrix Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhône Sportifs Une course et une marche au parc Julien Olive à Martigues dont l’inscription est totalement gratuite. La sensibilisation est e mise avec pour partenaires le centre hospitalier de Martigues et les hôpitaux de Provence.



Réalisez un maximum de kilomètres pour le dépistage du côlon. Le parcours se situe autour du stade Julien Olive. Inscriptions ouvertes à tous. Les participants pourront télécharger l’application « Zapsports » et enregistrer leurs kilomètres.



E-dossard (à imprimer chez soi) et e-médaille seront disponibles sur l’application. Une course organisée par le Rotary Club Martigues – Étang de Berre pour une bonne cause. Mars bleu, c’est le mois de promotion du dépistage du cancer colorectal. Inscription à la course Canto-Perdrix Avenue Julien Olive Martigues

