du mardi 1 mars au mercredi 30 mars à Piscine des Casseaux

A la piscine des Casseaux * **Les mardis de 20h à 21h** * **mercredi de 12h à 14h** * **les dimanches de 15h à 18h** * **et pisicine St Lazare les mardis et vendredis de 21h à 22h** (seulement la deuxième semaine des vacances de février car la piscine n’est pas disponible la première semaine)

gratuit

Natation Piscine des Casseaux 28 Bd des Petits Carmes, 87000 Limoges Limoges Le Sablard Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-01T19:00:00 2022-03-01T21:00:00;2022-03-02T12:00:00 2022-03-02T14:00:00;2022-03-04T21:00:00 2022-03-04T22:00:00;2022-03-08T19:00:00 2022-03-08T21:00:00;2022-03-08T21:00:00 2022-03-08T22:00:00;2022-03-09T12:00:00 2022-03-09T14:00:00;2022-03-11T21:00:00 2022-03-11T22:00:00;2022-03-15T19:00:00 2022-03-15T21:00:00;2022-03-15T21:00:00 2022-03-15T22:00:00;2022-03-16T12:00:00 2022-03-16T14:00:00;2022-03-18T21:00:00 2022-03-18T22:00:00;2022-03-22T19:00:00 2022-03-22T21:00:00;2022-03-22T21:00:00 2022-03-22T22:00:00;2022-03-23T12:00:00 2022-03-23T14:00:00;2022-03-25T21:00:00 2022-03-25T22:00:00;2022-03-29T19:00:00 2022-03-29T21:00:00;2022-03-29T21:00:00 2022-03-29T22:00:00;2022-03-30T12:00:00 2022-03-30T14:00:00

