Mars Bleu Bar-sur-Seine, dimanche 24 mars 2024.

Mars Bleu Bar-sur-Seine Aube

La ville de Bar-sur-Seine vous propose une animation dans le cadre de Mars Bleu.

Au programme

-Coach sportif échauffement et renforcement musculaire

-Deux marches de 5km (départ à 9h) et 10 km (départ à 9h30)

-Stands de prévention et dépistage cancer colorectal

-Stand de crêpes et boissons

Tombola gratuite. Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Mairie

Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est

L’événement Mars Bleu Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2024-02-28 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne