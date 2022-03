Mars bleu – Aïkido Harmonie Club Dojo Robert Lecomte Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du mercredi 9 mars au vendredi 25 mars à Dojo Robert Lecomte

Cours de 2h pendant lequel sera proposé de l’aïkido souple et dynamique afin de canaliser et guider la force adverse sans créer d’opposition. Harmonisation, fluidité dans le mouvement capacité à se mobiliser face à une attaque sans force, ni violence de manière calme et mesurée. Sans compétition on pratique les techniques à mains nues et le maniement des armes : Bokken (sabre en bois), JO (bâton). Horaires d’entrainements : * **Mercredis 18h/20h au dojo Robert Leconte** (rue de l’Ancienne école Normale d’Instituteurs, Limoges). * **les vendredis de 18h30 à 20h30 au SUAPS de la Borie** (boulevard de la Borie, Limoges).

gratuit

Mars bleu – Aïkido Harmonie Club Dojo Robert Lecomte 47 Rue de l’Ancienne Ecole Normale d’Instituteurs, 87000 Limoges Limoges Saint-Lazare Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-09T18:00:00 2022-03-09T20:00:00;2022-03-11T18:30:00 2022-03-11T20:30:00;2022-03-16T18:00:00 2022-03-16T20:00:00;2022-03-18T18:30:00 2022-03-18T20:30:00;2022-03-23T18:00:00 2022-03-23T20:00:00;2022-03-25T18:30:00 2022-03-25T20:30:00

