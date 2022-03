MARS BLEU À LUDRES Ludres, 4 mars 2022, Ludres.

MARS BLEU À LUDRES Ludres

2022-03-04 – 2022-03-27

Ludres Meurthe-et-Moselle Ludres

Comme chaque année, la Ville de Ludres et son CCAS s’engagent, aux côtés de la Ligue contre le Cancer, afin de mobiliser le plus grand nombre de personnes sur un sujet de santé publique : la prévention et le dépistage du cancer colorectal. Ainsi, tout au long du mois de mars, les habitants seront invités à cumuler les kilomètres pour faire avancer la recherche !

LES ANIMATIONS EN DETAILS :

Vendredi 4 mars, de 19h à 21h : La course de lancement

Véritable temps fort de la manifestation, la course du vendredi 4 mars se déroulera, en nocturne, dans les rues de Ludres, sur un parcours sécurisé. Les habitants, les associations et les entreprises sont conviés à prendre part à cette course pour cumuler les kilomètres, que ce soit en courant ou en marchant, à leur gré.

Les inscriptions (5€ par personne, minimum) débuteront dès 17h et permettront à ceux qui le souhaitent de participer à plusieurs animations au sein du village « Mars Bleu » : stands d’information et de prévention, animation musicale, découverte de la pratique sur tapis de course, vélos d’appartement, rameurs et steppers, espace selfies, espace prévention…

Inscriptions de 17h à 19h – 5€ minimum par personne // Place Ferri de Ludre

Le site web pour cumuler les kilomètres : Tout le mois

Les sportifs amateurs, confirmés et néophytes pourront s’engager, en ligne dès le 1er mars (site internet dédié : www.ludres-marsbleu.fr), pour relever un défi collectif : parcourir 40 000 km, soit un tour du monde, au cours du mois.

Pour participer, il suffira de s’inscrire moyennant une participation de 5 € minimum et de comptabiliser les kilomètres parcourus, que ce soit en marchant, en courant, en pédalant, en trottinant…

www.ludres-marsbleu.fr // 5 € minimum par personne

La soirée prévention : Mardi 22 mars, à 20h

La conférence « Le cancer colorectal, sans tabou » est un temps d’échanges et de débat qui verra plusieurs spécialistes évoquer le sujet du cancer et informer les participants. Gastro-entérologue, médecin du sport, sportifs et représentant de la Ligue contre le cancer partageront leurs points de vue, au cours d’une soirée où l’objectif premier sera la prévention. Avec :

Jean-Baptiste Chevaux, Gastroentérologue et hépatologue

Mathias Poussel, Médecin au Centre universitaire du sport et de l’activité physique adaptée

Michel Dauça, Président du comité départemental de Meurthe-et-Moselle de la Ligue contre le cancer

Des sportifs

Entrée libre et gratuite (sur présentation des pass sanitaire et vaccinal) // Salle Jean Monnet

Les footings du dimanche matin

Les dimanches 6, 13, 20 et 27 mars, à 9h30, l’association ALTER proposera des rendez-vous sportifs. Footing, course et échanges seront au programme.

Entrée libre et gratuite // Plateau des loisirs

Le challenge « entreprises »

Les entreprises partenaires se verront remettre un nombre d’inscriptions proportionnel à leur engagement, pour cumuler les kilomètres en ligne. Elles seront identifiées sous le nom de leur entreprise et ainsi, elles pourront relever un challenge : celle cumulant le plus de kilomètres le remportera. L’avancée, en temps réel, des kilomètres, sera visible sur le site.

+33 3 83 26 14 33 http://www.ludres-marsbleu.fr/

Ville de Ludres

Ludres

dernière mise à jour : 2022-03-01 par