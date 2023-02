Mars Attaque Pau Catégories d’Évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques « Mars Attaque » propose un mois de sensibilisation du grand public à la lutte contre toutes les formes de discriminations. Du 8 mars au 7 avril, « Mars Attaque » invite le public palois à déconstruire les stéréotypes et les idées reçues qui peuvent amener à discriminer, parfois sans s’en rendre compte. « Mars Attaque » propose un mois de sensibilisation du grand public à la lutte contre toutes les formes de discriminations. Du 8 mars au 7 avril, « Mars Attaque » invite le public palois à déconstruire les stéréotypes et les idées reçues qui peuvent amener à discriminer, parfois sans s’en rendre compte. +33 5 59 27 27 08 Ville de Pau

