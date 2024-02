Mars À Clac Allaire, samedi 23 mars 2024.

C’est samedi soir et tu rêves de te faire enlever par des créatures de l’espace ? Est-ce que tu t’es bien coiffé.e au chalumeau ? Les mouettes au loin ont déjà pris des allures de pétards ? Ton whisky sans glace a des reflets multicolores ? Te voilà al punto pour embarquer à bord du vaisseau du Clac, direction la planète rouge pour une soirée aux sons tentaculaires et intergalactiques.

Avec les groupes Pipi Tornado et No Money Kids.

Restauration et bar sur place. .

Début : 2024-03-23 20:00:00

fin : 2024-03-23 01:00:00

Ferme de Coueslé

Allaire 56350 Morbihan Bretagne contact@clacallaire.org

