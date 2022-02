Mars 500 : Survivre au confinement d’un voyage vers Mars Manufacture Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 21:00 23:00

Conférence par Romain Charles, Ingénieur au centre spatial de Toulouse. Présentation détaillée de la mission Mars 500. En passant en revue les expériences scientifiques et les expériences humaines d'un confinement de 520 jours, nous tirerons quelques leçons pour survivre à un tel confinement.

