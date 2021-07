Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine MARS-2037 L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

MARS-2037 L’Azimut – Théâtre La Piscine, 20 janvier 2022-20 janvier 2022, Châtenay-Malabry. MARS-2037

du jeudi 20 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Elon Musk n’a qu’à bien se tenir : ce soir, pour tous ceux qui rêvent d’aller sur Mars, c’est au Théâtre La Piscine que ça se passe ! En compagnie d’un archi-milliardaire acariâtre, d’astronautes venus de tous les continents, d’un robot et d’une poule, embarquez pour une odyssée spatiale pleine de rebondissements, en musique et en chansons !

Tarif plein : 20€ / réduit : 15€ / super réduit : 10€

Compagnie le Fils du Grand réseau / Pierre Guillois L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-20T20:00:00 2022-01-20T22:15:00;2022-01-21T20:30:00 2022-01-21T22:45:00

