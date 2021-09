Mars 2037 La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération, 19 novembre 2021, Nevers.

Mars 2037

La Maison, Maison de la culture de Nevers agglomération, le vendredi 19 novembre à 20:00

En 2037, une société privée lance le premier voyage humain à la conquête de Mars. À son bord, trois astronautes de différents continents, un robot français, une poule et un milliardaire brésilien octogénaire, financeur de l’expédition. En six mois, le vaisseau parcourra plus de soixante millions de kilomètres pour atteindre Mars. Tout l’équipage vit un rêve inouï, suspendu par la microgravité au milieu du système solaire. Mais très vite, les ennuis frappent au hublot de la fusée. Le milliardaire perd la boule et met en péril ses coéquipiers, un fragment de météorite heurte un réservoir d’oxygène, dispersant un tiers de l’air vital dans le vide et condamnant l’équipage à un sommeil sans fin, tandis que, sur Terre, la fille du milliardaire mécène, alors héritière frustrée, use de toute sa malignité pour récupérer son argent. Comment vont-ils s’en sortir ? L’humour, la fantaisie et l’amour leur permettront-ils d’échapper aux multiples péripéties provoquées par les vents solaires et à la pluie de diamants venue de Neptune qui heurte le vaisseau ? Perdant les notions de haut et de bas, de réel et d’irréel, vous serez alors plongés dans la beauté renversante d’une virée interplanétaire, tandis que nos héros chavireront vers un monde régi par de nouvelles règles… Après _Bigre_ en 2017, Pierre Guillois revient à La Maison avec _Mars 2037_, un scénario audacieux et plein de surprises, réunissant des martiens, un improbable orchestre et des chanteurs dans ce conte spatial presqu’inimaginable, fourmillant de fascinants effets spéciaux.

Tarifs : 27€ / 20€ / 15€

Tenez-vous prêts : la navette saptiale Mars 2037 prend son envol pour un voyage passionnant vers la planette rouge !

La Maison,Maison de la culture de Nevers agglomération 2 Boulevard Pierre de Coubertin, 58000 Nevers Nevers Nièvre



2021-11-19T20:00:00 2021-11-19T22:30:00