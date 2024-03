Mars 2024 au Pôle Numérique Gourdon, lundi 4 mars 2024.

Animations découverte, Cours, Formations, Ateliers, Découvertes, Créations ……

En Mars au Pôle Numérique, retrouvez vos ateliers mensuels (les lundis Windows, les mardis FabLab, les mercredis formation, les rendez-vous CV, identité numérique…), et profitez de l’accompagnement individuel pour répondre à vos questions informatiques ou régler vos petits problèmes de téléphonie mobile.

Mais aussi de nombreuses animations GRATUITES autour de ‘’LIBRE EN FÊTE’’

Mardi 19/03 de 10h à 12h Découverte du Logiciel de dessin Inkscape pour la Découpe Laser (découpe mosaïques bois et plastique)

Mercredi 20/03 de 10h à 12h Atelier découverte PC sous Linux

Mercredi 20/03 de14h à 17h Jeu créatif ! (pour enfants de 8 à 12 ans) Venez découvrir et tester Minetest, un jeu de construction libre et gratuit !

Vendredi 22/03 de 10h à 12h Dans le cadre des ateliers créatifs au Fablab, Atelier Perles, en Papier et tissus recyclés. Découverte du Logiciel de dessin Inkscape pour la Découpe Laser découpe de papier, tissus et cuir… Sur inscription pour les personnes ayant suivi un atelier d’initiation de création de perles en papier .

Début : 2024-03-04 09:00:00

fin : 2024-03-29

Pôle numérique

Gourdon 46300 Lot Occitanie

