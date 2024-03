Marrakash Salle Communale de Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates, vendredi 12 avril 2024.

Marrakash Utopies exotiques, rapport asymétrique Nord-Sud, relations intergénérationnelles, fantasme de jouvence… autant de lièvres soulevés dans une chasse éperdue au bonheur ou à la réussite! 12 – 24 avril Salle Communale de Plan-les-Ouates CHF 25 (normal), CHF 15 (réduit), CHF 10 (carte 20 ans, 20 francs)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T20:00:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-24T20:00:00+02:00 – 2024-04-24T22:00:00+02:00

Jean et Monique, jeunes retraités, sous les conseils de leurs amis, Catherine et Roger, ont le projet de s’installer au Maroc pour améliorer et y réchauffer leurs vieux jours en gérant des chambres d’hôtes. Tout ne se concrétise pas comme prévu et ils passent la main à l’autre couple sous la houlette des jeunes Aïcha et Karim, cheville ouvrière devenue très vite indispensable à leur établissement dans un pays qu’ils rêvaient plus accessible. Rapports Nord-Sud, intergénérationnels, fantasme de jouvence, couple, autant d’obstacles difficiles à négocier !

Salle Communale de Plan-les-Ouates Route des Chevaliers-de-Malte 7, 1228 Plan-les-Ouates Plan-les-Ouates 1228 Genève [{« type »: « phone », « value »: « 079 621 58 04 »}, {« type »: « email », « value »: « theatremarathon@gmail.com »}]

