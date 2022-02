Marquisattack II – Reloaded Gymnase des Marquisats Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Weekend d’Arts Martiaux Historiques Européens à Annecy – Découverte, ateliers d’initiation et de pratique, tournoi & échanges libres. HEMA weekend in Annecy – Workshops, beginner tournament & free sparring.

entrée gratuite, participants majeurs

Evènement gratuit sur deux jours, à Annecy — Ateliers, échanges libres & mini-tournoi Gymnase des Marquisats 54 rue des Marquisats, 74000 Annecy Annecy Annecy Haute-Savoie

