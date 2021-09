Annecy Annecy Annecy, Haute-Savoie Marquisats Jam Skate Annecy Annecy Catégories d’évènement: Annecy

Marquisats Jam Skate Annecy, 12 septembre 2021, Annecy. Marquisats Jam Skate 2021-09-12 12:00:00 12:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 19:00:00 Skatepark “Le Bowl” 58 avenue des Marquisats

Annecy Haute-Savoie Chaque année, le Annecy Bowl Club organise son Contest de skate. La programmation prévoit des démonstrations sur le bowl mais aussi au niveau du “street”. Plus de 80 participants issus de toute la France attirent plus de 3 000 spectateurs pour ce contest. http://annecyboardclub.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-07 par

