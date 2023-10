CONSTANTE MARQUIS DE SADE Rennes, 24 novembre 2023, Rennes.

CONSTANTE Vendredi 24 novembre, 22h00 MARQUIS DE SADE

MARQUIS DE SADE 39 rue de Paris, 35000 Rennes Rennes 35708 Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne

Constante – Nouvel EP « Esquive les Ruines » le 14/04/2022

Bandcamp: https://constantemusic.bandcamp.com/
Insta: https://www.instagram.com/constanteband/?hl=fr
Facebook: https://www.facebook.com/constante.band

Mes partenaires – Constante 

"Comment vous combattre mes « partenaires » ?
Contrecarrer vos apparences,
Dans toute cette tiédeur étouffante, 
Un tas de couleuvres à avaler,
Sur le champ de bataille des bonnes devises,
Vos mots estompent l'adversité.

Le plus opaque des jargons,
Surplombe nos vies, sans allure,
Cette langue qui redore le blason,
Enraye nos colères à coups sûrs,
Mais la misère semée dans nos rangs,
Ne manquera plus dès aujourd'hui, 
De vous éblouir, assurément,
Malgré toutes vos portes de sortie

Vos fables ne feront plus la part belle,
Ceux qui ne sont rien se sont parlés
Attisent les braises pour s'échapper
D'une mise à mort en distanciel 

Accouchant de vos propres fossoyeurs 
dont vos leurres se tiennent à distance

L'homicide est démaquillé,
Sur le champ de bataille des bonnes devises,
Il n'y a que des machines bonne à plier (x2)

Comment vous combattre mes « partenaires » ?"

Réalisation: Louis Santier

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/SGLJTEjLETc »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T22:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

post hardcore emo