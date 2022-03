Marqueyssac aux chandelles Les Jardins suspendus de Marqueyssac Vézac Catégories d’évènement: Dordogne

Vézac

Marqueyssac aux chandelles Les Jardins suspendus de Marqueyssac, 4 juin 2022, Vézac. Marqueyssac aux chandelles

Les Jardins suspendus de Marqueyssac, le samedi 4 juin à 19:00

Du coucher du soleil jusqu’à minuit, les jardins de Marqueyssac sont illuminés de mille feux pour une promenade nocturne à découvrir en famille ou entre amis. 2000 bougies sont mises en place dans les jardins et plus de 150 sources lumineuses jalonnent la Promenade des Falaises jusqu’aux cascades. « Les Marraines Fées », un atelier pour les enfants et des animations musicales ponctuent la promenade. Les Marraines Fées : spectacle déambulatoire sur échasses. Messagères d’un monde féerique les fées empreinte de douceur, de poésie et de merveilleux vous entraînent l’instant d’un rêve dans une évocation de leur univers.

Tarifs Soirées aux chandelles : entrée adultes : 20€ / enfants (de 10 à 17 ans) : 10€ / Gratuit pour les -10 ans.

2 000 bougies pour une soirée Les Jardins suspendus de Marqueyssac 24220 Vézac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, France Vézac Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T19:00:00 2022-06-04T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Vézac Autres Lieu Les Jardins suspendus de Marqueyssac Adresse 24220 Vézac, Dordogne, Nouvelle-Aquitaine, France Ville Vézac lieuville Les Jardins suspendus de Marqueyssac Vézac Departement Dordogne

Les Jardins suspendus de Marqueyssac Vézac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vezac/

Marqueyssac aux chandelles Les Jardins suspendus de Marqueyssac 2022-06-04 was last modified: by Marqueyssac aux chandelles Les Jardins suspendus de Marqueyssac Les Jardins suspendus de Marqueyssac 4 juin 2022 Les Jardins suspendus de Marqueyssac Vézac Vézac

Vézac Dordogne