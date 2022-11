Mon Noël Marquettois Marquette-lez-Lille, 9 décembre 2022, Marquette-lez-Lille.

Mon Noël marquettois, programme du 9 au 31 décembre.

Illuminations de Noël – Vendredi 9 décembre

Le lancement des illuminations de Noël marque le départ de « Mon Noël Marquettois ».

Au programme : un moment de féerie et de convivialité dans les quartiers avec chocolat et vin chauds offerts sur place, en compagnie de la Confrérie de la Cité des Chapons et du Conservatoire.

Lancement des illuminations en direct par Monsieur le Maire :

• à 18h, aux jardins de la Becquerelle

• à 19h, sur le parvis de Notre-Dame de Lourdes

• à 20h, place du Général de Gaulle

Les boîtes aux lettres du Père Noël – du 9 du 24 décembre

Trois boîtes aux lettres du Père Noël seront installées dans les quartiers

Les enfants ayant été bien sages toute l’année pourront y déposer leur liste. Aidé de ses lutins, le Père Noël se fera un plaisir de répondre à chacun d’entre eux. N’oubliez pas de noter votre adresse pour recevoir la réponse !

• Jardin du Syndicat d’initiative, rue de Lille

• Jardins de la Becquerelle (à l’entrée du parc)

• Jardin public de l’Hôtel de Ville (au pied du sapin)

Le Village de Noël – du 17 au 31 décembre

Tous les jours de 14h à 19h, les samedis de 14h à 18h

Jardin public de l’Hôtel de Ville

Nocturne le vendredi 30 décembre (jusqu’à 22h)

Fermé les dimanches 25 décembre et 1er janvier

Venez vivre la magie du Village de Noël au jardin public ! Carrousel, piste de rollers*, décorations lumineuses, animations, ateliers, petite restauration et de nombreuses surprises raviront petits et grands ! (*tarifs : 3€ / 2€ pour les moins de 12 ans)

Inauguration du Village de Noël avec le spectacle pyroconte « La Fabrique de Noël »

Samedi 17 Décembre, à 19h (fermeture du jardin public à 18h) – Place du Général de Gaulle

« La fabrique du Père Noël est à l’arrêt, nous avons besoin de vous tous pour la remettre en service. Il nous faudra surtout votre magie. C’est bon nous sommes prêts, montrons notre position au Père Noël pour qu’il nous rejoigne… »

Pyrotechnie, cracheur de feu, mise en lumière, musiques, mascottes d’ours de Noël… le pyroconte « La Fabrique de Noël » plongera petits et grands dans un univers merveilleux et rempli de surprises !

Course d’orientation « SOS Père-Noël » – Dimanche 11 décembre

de 14h à 17h – Domaine du Vert Bois

Le Père Noël prépare sa tournée mais il a oublié le nom de ses rennes et ne peut pas les appeler pour le grand jour ! Viens l’aider à retrouver le nom de chacun d’entre eux pour qu’il puisse atteler son traineau avant le grand départ.

Sur inscription, par mail : alliancenordouest@gmail.com (possibilité de s’inscrire le jour même sur place). Places limitées – Les enfants doivent être obligatoirement accompagnés d’un adulte

Conte de Noël du Conservatoire de musique – Samedi 17 décembre à 16h – Hôtel de Ville

Spectacle musical proposé par la classe de percussions et le petit orchestre du Conservatoire de Marquette-lez-Lille.

« Noël d’ici et d’ailleurs » – Samedi 17 décembre

de 14h à 16h30 – Église Saint-Amand

Lecture de trois contes, accompagnée de chants de Noël. Petit goûter offert sur place.

Concert DW40, compagnie La Rustine – Dimanche 18 décembre

à 14h30 et 17h – Village de Noël

Dans l’esprit des chansonniers de rue et de la culture populaire, Walter et Denis vont au contact direct du public pour chanter la joie de vivre et créer des moments de convivialité (concert organisé dans le cadre des Belles Sorties de la MEL).

Chaque jour des animations pour toute la famille sous les yourtes du Village de Noël

Ces activités vous sont proposées chaque après-midi, du 17 au 31 décembre, à 14h30, 16h et 17h30 (17h les samedis).

Consultez le programme pour découvrir les ateliers :

