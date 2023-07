Visitez une galerie d’exposition et des ateliers en présence de Jean-Charles Spindler Marqueterie d’Art Spindler Bœrsch Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bœrsch Visitez une galerie d’exposition et des ateliers en présence de Jean-Charles Spindler Marqueterie d’Art Spindler Bœrsch, 15 septembre 2023, Bœrsch. Visitez une galerie d’exposition et des ateliers en présence de Jean-Charles Spindler 15 et 16 septembre Marqueterie d’Art Spindler Sur inscription Visite guidée sur inscription: Tél 06 75 95 26 16 – 03 88 95 80 17 – marqueterie@spindler.tm.fr

Vendredi 14h30 et 16h30.

Samedi 10h, 14h30 et 16h30 Marqueterie d’Art Spindler 3 cour du chapitre, 67530 Bœrsch Bœrsch 67530 Bas-Rhin Grand Est 03 88 95 80 17 http://www.spindler.tm.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 88 95 80 17 »}] [{« link »: « mailto:marqueterie@spindler.tm.fr »}] Créations de tableaux et panneaux décoratifs en marqueterie de bois naturels. Depuis plus d’un siècle, la Maison Spindler est installée dans l’enceinte de l’ancienne abbaye bénédictine de Saint-Léonard, au pied du Mont Sainte Odile. Lieu de prédilection pour le recueillement et la création, le hameau de Saint-Léonard jouxte Boersch, petite cité médiévale typique du piémont alsacien. L’histoire de Saint-Léonard débute en 1109 avec la fondation d’une abbaye bénédictine. Le couvent est remplacé plus tard par une collègiale de chanoines issus du chapitre de la cathédrale de Strasbourg, jusqu’aux destructions de la Révolution. L’ancienne cour du chapitre s’éveille autour de 1889 quand Charles Spindler, avec Anselme Laugel, fait du hameau de Saint-Léonard un centre artistique et culturel important qui réunit des artistes et des intellectuels alsaciens et allemands. Elle s’épanouit en 1893 quand, influencé par l’Art nouveau, Charles Spindler réalise ses premiers essais de marqueterie et redonne ses lettres de noblesse à un art ancien en créant des pièces de mobilier inédites. La Maison Spindler est restée, depuis, le lieu d’habitation de la famille. Elle est le berceau où la tradition artisanale poursuit la création de ses plus belles marqueteries et celui où l’innovation créatrice a pu prendre tout son envol. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:30:00+02:00 – 2023-09-15T15:30:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00 ©Maison Spindler Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Bœrsch Autres Lieu Marqueterie d'Art Spindler Adresse 3 cour du chapitre, 67530 Bœrsch Ville Bœrsch Departement Bas-Rhin Lieu Ville Marqueterie d'Art Spindler Bœrsch

Marqueterie d'Art Spindler Bœrsch Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brsch/