Marque d'Urepel, Urepel, 21 mai 2022

Selon la coutume ancestrale, marquage du bétail (150 à 300 vaches) et transhumance jusqu'au plateau de Sorogain à 1000m d'altitude. 2h de marche.

