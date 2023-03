Du blé à la pizza MARPA Locon Locon Catégories d’Évènement: Locon

Du blé à la pizza MARPA Locon, 6 avril 2023, Locon. Du blé à la pizza Jeudi 6 avril, 10h00 MARPA Locon Animation intergénérationnelle en MARPA Le comité Pays d’Aire/Bassin Minier organise le jeudi 6 avril à la MARPA de Locon une animation « Du blé à la pizza ». Le concept est simple : proposer une animation réalisée par un maître boulanger qui explique aux participants tout son savoir-faire pour réaliser une excellente pizza équilibrée. Cette action est également intergénérationnelle, une classe d’école primaire sera associée afin de créer des liens entre les résidents et les habitants de la commune.

C’est une animation ludique où les participants sont invités à mettre la main à la pâte. MARPA Locon 112 résidence du Levant, 62400 Locon Locon 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-06T10:00:00+02:00 – 2023-04-06T14:00:00+02:00

2023-04-06T10:00:00+02:00 – 2023-04-06T14:00:00+02:00 Jacky Beaucamp – Kundalim – Photo MSA Nord-Pas de Calais

