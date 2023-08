La MARPA de Oucques fête ses 20 ans Marpa de Oucques la joyeuse Oucques-la-Nouvelle Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

10h à 11h30 : visite de la Marpa et découverte du simulateur de vieillesse avec notre partenaire Présence verte

11h30 à 13h : apéritif offert accompagné du concert de la Chorale des résidents.

13h à 17h : repas convivial en chanson. Marpa de Oucques la joyeuse 2 Rue de la Guinguette, 41290 Oucques La Nouvelle Oucques-la-Nouvelle 41290 Oucques Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

