DES OLYMPIADES A LA MARPA DE VANAULT LES DAMES MARPA « BEAUREGARD » Vanault-les-Dames, 5 octobre 2023, Vanault-les-Dames.

En octobre 2022, c’est dans le cadre de l’Action Commune sur l’alimentation que les éléves ont cuisiné avec et pour les résidents. Cette année, à moins d’un an des JO 2024, c’est le thème du sport et de l’activité physique qui a été retenu. 6 ateliers sportifs sont prévus jeudi 5 octobre après-midi.

Les délégués de l’échelon local « Sud Est Marnais » auront le plaisir de remettre la coupe et les médailles aux participants.

Un gôuter bien mérité clôturera cet après-midi sportive.

MARPA « BEAUREGARD » 6 rue des Fossés 51340 VANAULT LES DAMES Vanault-les-Dames 51340 Marne Grand Est

2023-10-05T13:30:00+02:00 – 2023-10-05T16:00:00+02:00

