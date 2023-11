Marché de Noël Mâron, 17 décembre 2023, Mâron.

Mâron,Indre

Marché de Noël organisé par l’association Familles Rurales de Mâron avec fête foraine et présence du Père Noël..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 19:00:00. EUR.

Mâron 36120 Indre Centre-Val de Loire



Christmas market organized by the Familles Rurales association in Mâron, with funfair and Santa Claus.

Mercado de Navidad organizado por la asociación Familles Rurales de Mâron, con parque de atracciones y Papá Noel.

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Association Familles Rurales de Mâron mit Jahrmarkt und Anwesenheit des Weihnachtsmanns.

Mise à jour le 2023-11-08 par BERRY