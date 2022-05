Stage de la Toussaint de La petite Académie L’Académie, 28 octobre 2019 14:30, Maromme.

28 octobre – 16 novembre 2019 Sur place Sur réservation. Gratuit. https://www.le-shed.com/les-publics

Avis aux jeunes curieux qui souhaitent découvrir leur talent artistique tout en s’amusant grâce à l’art contemporain ! Les stages de pratiques artistiques de La petite Académie sont faits vous !

Pendant les vacances de la Toussaint, Le SHED, Centre d’art contemporain de Normandie ouvre les portes de La petite Académie pour de nouveaux stages de pratique artistique !

En collaboration avec l’association Lieu d’exposition, nous accueillons les enfants, âgés de 6 ans et plus, curieux d’explorer une exposition d’art contemporain et de découper, installer, plier, colorier…

Nos expositions de l‘automne, «Concorde» de Simon Boudvin et «Tuileries» de Lou Parisot, donnent l’occasion de parcourir des ensembles d‘œuvres (installations, sculptures, photographies) et d’expérimenter les couleurs et les formes !

Stages proposés :

Lundi 28 et mardi 29 octobre, de 14h30 à 16h

Jeudi 31 et vendredi 1er novembre, de 14h30 à 16h.

Journée supplémentaire, à l‘occasion du dernier week-end des expositions de l‘automne :

Samedi 16 novembre, de 14h30 à 16h. Ateliers pour les 6 à 12 ans. Tarif : 6€ par enfant (tarif de groupe, nous contacter).

Informations et inscription : publics@le-shed.com / 09 84 24 32 17.

L’Académie 96 Rue des Martyrs de la Résistance, 76150 Maromme 76150 Maromme Seine-Maritime

lundi 28 octobre 2019 – 14h30 à 16h00

mardi 29 octobre 2019 – 14h30 à 16h00

jeudi 31 octobre 2019 – 14h30 à 16h00

vendredi 1er novembre 2019 – 14h30 à 16h00

samedi 16 novembre 2019 – 14h30 à 16h00