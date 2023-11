Djamil le Shlag – 1er Round – Tournée ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS, 30 novembre 2023, MAROMME.

Djamil le Shlag – 1er Round – Tournée ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Après 3 saisons de chroniques sur Radio Nova, Djamil a aujourd’hui rejoint l’équipe de « C’est encore nous ! » sur France Inter. Plus affûté que jamais, il est en tournée dans toute la France. Dans son spectacle plus proche du match de boxe que du stand-up, Le Shlag part à la conquête du titre de plus gros punchliner. Pour son premier round chez les pros, il n’a qu’un objectif : le KO. Ses armes ? Une énergie et un phrasé unique qui vous pousseront dans les cordes pendant 60 minutes. Djamil Le Shlag

ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS MAROMME 13A rue de la République Seine-Maritime

