Edouard Deloignon « Grandira Plus Tard » ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS MAROMME Catégories d’Évènement: Maromme

Seine-Maritime

Edouard Deloignon « Grandira Plus Tard » ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS, 16 septembre 2023, MAROMME. Edouard Deloignon « Grandira Plus Tard » ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS. Un spectacle à la date du 2023-09-16 à 20:30 (2023-04-05 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros. SB Company (2-1049487) présente ce spectacle. Ancien basketteur, ancien animateur Club Med, ancien du Cours Florent ! Edouard a eu mille vies ! Et il a plein de choses à vous raconter de ses jeunes années en Normandie aux planches du Jamel Comedy Club !Préparez-vous à une bonne dose d’énergie, d’improvisation et d’anecdotes croustrillantes sur la vie de ce jeune humoriste plein d’avenir.-Prix du public festival Nord de rire-Prix du public Rire en Seine-Vainqueur Dracomedy Club-Vainqueur Comedy Mouv-Prix du public Mondeville sur rire-Prix du Public et du Jury au Festival de Plougastel. Edouard Deloignon Grandira Plus Tard Votre billet est ici ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS MAROMME 13A rue de la République Seine-Maritime 30.8

EUR30.8. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Maromme, Seine-Maritime Autres Lieu ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS Adresse 13A rue de la République Ville MAROMME Departement Seine-Maritime Tarif 30.8 30.8 Lieu Ville ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS MAROMME

ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS MAROMME Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maromme/

Edouard Deloignon « Grandira Plus Tard » ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS 2023-09-16 was last modified: by Edouard Deloignon « Grandira Plus Tard » ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS 16 septembre 2023 Espace culturel Beaumarchais Maromme

MAROMME Seine-Maritime