LE COACH ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS, 3 juin 2023, MAROMME.

LE COACH ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS. Un spectacle à la date du 2023-06-03 à 20:30 (2023-06-03 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Quand on ne sait pas gérer sa vie professionnelle, familiale et amoureuse, est-ce la solution d’engager un coach de vie ? 4 personnages survoltés ! 4 personnages embarqués dans une drôle d’histoire : quand on ne sait pas gérer sa vie professionnelle, familiale et amoureuse, est-ce la solution d’engager un coach de vie ? Patrick Marmignon souffre d’une maladie rare : il est trop gentil. Tout le monde profite de lui : sa mère abuse de son temps, sa soeur de son argent et son patron de sa bonne volonté. Il partage son bureau avec Vanessa, une jolie jeune femme dont il est éperdument amoureux. Malheureusement, celle-ci ne voit en lui qu’un confident à qui elle raconte ses histoires amoureuses. Un jour où il est particulièrement déprimé, Patrick lit une annonce vantant les mérites d’Assuérus Chêne, un coach personnel réputé. Patrick prend son courage – et son chéquier – à deux mains et décide de l’engager. À partir de cet instant, plus rien ne sera comme avant dans la vie de Marmignon… Et les vrais ennuis commencent ! LE COACH COMEDIE

ESPACE CULTUREL BEAUMARCHAIS MAROMME 13A rue de la République Seine-Maritime

27.5

EUR27.5.

