Chants sacrés Tibétains Marnhagues-et-Latour, 27 août 2023, Marnhagues-et-Latour.

Marnhagues-et-Latour,Aveyron

Par Lama Samten Yéshé Rinpoché, Maître de chant, Maître bouddhiste de la tradition Bön..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . EUR.

Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie



By Lama Samten Yeshe Rinpoche, chanting master, Buddhist master in the Bön tradition.

Por Lama Samten Yéshé Rinpoché, Maestro de canto, Maestro budista de la tradición Bön.

Von Lama Samten Yeshe Rinpoche, Meister des Gesangs, buddhistischer Meister der Bön-Tradition.

