Exposition d’aquarelles Marnhagues-et-Latour, 30 juin 2023, Marnhagues-et-Latour.

Marnhagues-et-Latour,Aveyron

Les dessins de Marianne Fabre nous présentent une étude artistique singulière des paysages et plantes qui nous entoure..

2023-06-30 fin : 2023-07-09 . EUR.

Marnhagues-et-Latour 12540 Aveyron Occitanie



Marianne Fabre’s drawings present a singular artistic study of the landscapes and plants that surround us.

Los dibujos de Marianne Fabre son un estudio artístico único de los paisajes y las plantas que nos rodean.

Die Zeichnungen von Marianne Fabre zeigen uns eine einzigartige künstlerische Studie der Landschaften und Pflanzen, die uns umgeben.

