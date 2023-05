Nuits Blues de Marnaz 10° édition Jardins du presbytère, 9 juin 2023, .

Cette année, Marnaz fête les 10 ans de ses Nuits Blues vendredi 9 et samedi 10 juin dans les Jardins du Presbytère. Cet évènement musical et convivial est toujours gratuit et réunit chaque année un public fidèle et de plus en plus nombreux..

2023-06-09 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-09 00:00:00. .

Jardins du presbytère

Marnaz 74460 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



This year, Marnaz is celebrating the 10th anniversary of its Blues Nights on Friday 9 and Saturday 10 June in the Jardins du Presbytère. This musical and friendly event is always free and brings together a loyal and growing audience each year.

Este año, Marnaz celebra el 10º aniversario de sus Noches de Blues el viernes 9 y el sábado 10 de junio en los Jardines del Presbiterio. Este evento musical y de convivencia es siempre gratuito y reúne cada año a un público fiel y cada vez más numeroso.

Dieses Jahr feiert Marnaz das 10-jährige Jubiläum seiner Nuits Blues am Freitag, den 9. und Samstag, den 10. Juni in den Jardins du Presbytère. Dieses musikalische und gesellige Ereignis ist immer kostenlos und vereint jedes Jahr ein treues und immer zahlreicheres Publikum.

