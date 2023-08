Les Tr’Acteurs: « L’arbre de Vie » par la Cie du Rêve Eveillé Marnac, 29 septembre 2023, Marnac.

Marnac,Dordogne

Vendredi 24 Septembre à 20h30 à la salle des fêtes de Marnac

Les Tr’Acteurs: « L’arbre de Vie » par la Cie du Rêve Eveillé

Théâtre écologique qui dénonce la déforestation et traite d problème du réchauffement climatique. EMouvoir, plaire et instruire, telle est la devise du théâtre..

2023-09-29 fin : 2023-09-29 . EUR.

Marnac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Friday 24 September at 8:30pm at the Marnac village hall

Les Tr’Acteurs: « L’arbre de Vie » by the Cie du Rêve Eveillé

Ecological theater that denounces deforestation and addresses the problem of global warming. EMouvoir, plaire et instruire – that’s the theater’s motto.

Viernes 24 de septiembre a las 20.30 h en la sala de fiestas de Marnac

Les Tr’Acteurs: « L’arbre de Vie » de la Cie du Rêve Eveillé

Teatro ecológico que denuncia la deforestación y aborda el problema del calentamiento global. EMouvoir, plaire et instruire, tal es el lema del teatro.

Freitag, den 24. September um 20.30 Uhr im Festsaal von Marnac

Les Tr’Acteurs: « L’arbre de Vie » von der Cie du Rêve Eveillé

Ein ökologisches Theater, das die Entwaldung anprangert und das Problem der globalen Erwärmung behandelt. Das Motto des Theaters lautet: bewegen, gefallen und belehren.

