Apéro en fanfare, concert avec les mömes de Paname Marnac, 14 juillet 2023, Marnac.

Marnac,Dordogne

ça vou dirait de vous replonger dans l’ambiance d’une fête de village d’antan?

c’est ce qu’on avait envie de vous proposer pour ce 14 juillet à la BORIA’NDOLA!!!

Une fanfare pour animer l’apéro et la douce vois de Nina au son de l’accordéon de Thierry pour vous faire valser

Ouverture des portes: 18h

18h30: fanfare 24

Au menu: repas campagnard avec entrée, plat et dessert

Plat au choix: cochon à la broche, volailles à la ficelle ou grillades végétariennes.

A 21H, concert Cabaret avec les Mômes de Paname.

PAF 5€

ou Menu complet + concerts: 25€ pour les adutles et 10€ pour les enfants.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . EUR.

Marnac 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



how would you like to immerse yourself in the atmosphere of a village festival of yesteryear?

that’s what we wanted to offer you this July 14th at BORIA’NDOLA!

A brass band to liven up the aperitif, and Nina’s sweet voice to the sound of Thierry’s accordion to get you waltzing!

Doors open: 18h

6.30pm: fanfare 24

Menu: country-style meal with starter, main course and dessert

Choice of spit-roasted pig, poultry à la ficelle or vegetarian grills.

At 9pm, Cabaret concert with Les Mômes de Paname.

ADMISSION 5?

or Full menu + concerts: 25? for adults and 10? for children

¿Qué le parecería volver al ambiente de una fiesta de pueblo de antaño?

¡Eso es lo que hemos querido ofrecerle el 14 de julio en el BORIA’NDOLA!

Una banda de música para animar el aperitivo y la dulce voz de Nina al son del acordeón de Thierry para hacernos bailar

Apertura de puertas a las 18:00

18.30 h: 24% brass band

Menú: comida campestre con entrante, plato principal y postre

Plato a elegir: cochinillo asado, ave a la ficelle o parrillada vegetariana.

A las 21:00 h, concierto cabaret con Les Mômes de Paname.

ENTRADA: 5?

o Menú completo + conciertos: 25? para adultos y 10? para niños

haben Sie Lust, in die Atmosphäre eines Dorffestes von früher einzutauchen?

das ist es, was wir Ihnen an diesem 14. Juli in BORIA’NDOLA anbieten wollen!

Eine Blaskapelle, um den Aperitif zu beleben, und Ninas sanfte Stimme, begleitet von Thierrys Akkordeon, um Sie zum Walzer tanzen zu bringen

Öffnung der Türen: 18 Uhr

18.30 Uhr: Blaskapelle 24

Menü: ländliches Essen mit Vorspeise, Hauptgericht und Dessert

Wahlweise: Schwein am Spieß, Geflügel an der Schnur oder vegetarischer Grill.

Um 21 Uhr: Kabarettkonzert mit den Mômes de Paname.

PAF 5?

oder Vollständiges Menü + Konzerte: 25? für Erwachsene und 10? für Kinder

Mise à jour le 2023-07-08 par Périgord Noir Vallée Dordogne